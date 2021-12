Avalanche : deux Espagnols bloqués sur une route en Bigorre évacués en hélicoptère

En Bigorre, le PGHM de Pierrefitte-Nestalas est intervenu ce dimanche après-midi pour secourir deux hommes Espagnols, bloqués par la neige sur la RD118 entre le village d'Aragnouet et le tunnel d'Aragnouet-Bielsa. Les deux hommes sont indemnes.

Suite aux intempéries et aux fortes chutes de neige de ce dimanche, deux Espagnols ont été secourus en hélicoptère ce dimanche après-midi. Ils se sont retrouvés bloqués sur une route, en voiture, sur la D118 entre le village d'Aragnouet et le tunnel d'Aragnouet-Bielsa après une avalanche. Les deux hommes âgés d'une cinquantaine d'années ont été héliportés par Choucas 65 et ensuite déposés à Vignec. Indemnes, ils ont pu être pris en charge par des gendarmes.

Autre intervention dans les Hautes-Pyrénées ce dimanche : un skieur s'est perdu sur le domaine skiable de Peyragudes. Il s'est égaré sur la commune de Germ. Ce sont les secours du PGHM de Luchon qui sont intervenus. Le skieur serait un touriste. Météo France avait placé pour ce dimanche les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pour le risque d'avalanches, risque maximal puisque de niveau 5.