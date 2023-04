Avalanche en Haute-Savoie : deux guides parmi les quatre personnes décédées, les recherches reprennent lundi

Deux des quatre personnes décédées, lors de l'avalanche du glacier d'Armancette en Haute-Savoie, aux Contamines, sont des guides de haute-montagne, a-t-on appris dans la soirée. Selon nos informations, l'un est âgé d'une trentaine d'années et l'autre d'une quarantaine d'années. Ces deux guides indépendants étaient tous les deux rattachés à la compagnie des guides de Saint-Gervais. Ils étaient partis faire la descente des Dômes de Miage par le glacier d'Armancette avec des clients, un itinéraire de ski de randonnée très fréquenté.

Reprise des recherches lundi 7h

Les recherches ont été suspendues vers 20h et doivent reprendre ce lundi matin vers 7h, indique à France Bleu Pays de Savoie le sous-préfet de Thonon-les-Bains. Selon une source judiciaire, "au moins deux personnes seraient toujours portées disparues", même s'il est toujours très difficile à cette heure de savoir précisément combien de skieurs étaient présents au moment de l'avalanche.

Le dernier bilan (toujours provisoire) fait état de quatre morts, et neuf autres personnes impliquées : un blessé léger évacué vers l'hôpital de Sallanches et huit autres personnes, indemnes. La gendarmerie invite les personnes ayant séjourné ces dernières heures dans les refuges des Conscrits et celui de Tré-la-tête à se manifester en appelant le 17 .

L'enquête judiciaire pour "recherches des causes de la mort" a été confiée à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Chamonix. L'important dispositif de recherches, mobilisant une cinquantaine de secouristes , avec deux hélicoptères et des maîtres-chiens, est dirigé par le PGHM de Chamonix.