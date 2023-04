Haute-Savoie : "Il semble que l'avalanche était imprévisible et imperceptible" selon la procureure

"Pas de conclusions définitives" à ce stade de l'enquête, mais des "probabilités émergent" concernant les causes du déclenchement de l'avalanche de dimanche qui a fait six morts, selon un bilan définitif, sur le glacier d'Armancette dans le massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie, indique ce lundi soir Karline Bouisset, procureure de la République de Bonneville.

Avalanche de plaque "seiche et dure"

Selon les premières constatations de l'expert nivologue qui a été dépêché sur place lundi matin, l'avalanche "était imprévisible et imperceptible", indique la procureure. D'après l'expert, "c'est une plaque de neige seiche et dure qui est partie avec de la poudreuse en surface, la configuration de cette avalanche est très étonnante par rapport aux observations habituelles". L'avalanche est partie de "très haut : 3.500 mètres" mais elle n'est pas due à la chaleur : "on recherche la cause parce que le manteau neigeux a été évalué à -10 degrés, -12 degrés avec une température à 3 500 mètres de -4 degrés avec un versant ouest donc pas de cause liée à la météo", confirme Karline Bouisset.

Audition des guides et clients indemnes

Toujours d'après la procureure, il reste encore plusieurs zones d'ombre : "les conditions étaient bonnes", rappelle-t-elle mais : "nous n'avons pas encore réussi à localiser très précisément les personnes sur l'avalanche, ni à comprendre l'élément déclencheur (...) c'est le rôle des auditions réalisées actuellement", par la brigade de recherches de Chamonix, à la fois avec des guides retrouvés indemnes et leurs clients .

L'enquête ouverte pour "recherche des causes de la mort" vise à évaluer "les raisons précises pour lesquelles les personnes ont disparu dans cette avalanche, comment l'avalanche a pu se déclencher pour - le cas échéant - basculer sur des responsabilités". À la question de savoir si dans ce cas précis, il y a des responsables, la procureure répond : "pour le moment, il ne se dessine pas la piste de responsabilités éventuelles".

Concernant les personnes présentes sur le lieu de l'accident, Karline Bouisset rappelle qu'il "y avait trois groupes accompagnés par des guides : un groupe constitué d'un guide et de deux personnes, un autre groupe de quatre clients avec deux guides de haute montagne et un troisième groupe de quatre clients avec deux guides de haute montagne. Tout le monde était parfaitement accompagné", conclut-elle.