Avalanche en Savoie : les corps des trois skieurs italiens ont été retrouvés

Les conditions météo étaient plus clémentes ce vendredi matin en Haute-Tarentaise, au niveau de la Pointe de la Golette, côté Savoie. Les secouristes italiens ont pu accéder à la zone de l'avalanche dès 7 heures. Selon la CRS Alpes, ils ont retrouvé les corps des trois skieurs recherchés depuis jeudi après-midi à la frontière franco-italienne. Ils ont été ramenés à Aoste en Italie.

Selon l'agence de presse italienne Ansa , il s'agit de trois aspirants guides de la Vallée d'Aoste âgés de 37, 39 et 44 ans. Ces quatre skieurs de randonnée ont été pris dans une avalanche jeudi. L'un d'eux, un guide de 49 ans, s'en est sorti indemne et a pu donner l'alerte. Mais à cause des mauvaises conditions météo, les recherches avaient dû être interrompues en fin de journée.