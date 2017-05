Avalanche en Savoie : les trois victimes étaient moniteurs de ski aux Arcs

Mardi 9 mai, une avalanche a fait trois morts au dessus de Bonneval-sur-Arc. Tous étaient des professionnels de la montagne. Les trois amis étaient moniteurs de ski et travaillaient à l'ESF "Arc 2000".

L' Ecole de Ski Français "Arc 2000" est en deuil. Elle a perdu trois de ses membres, mardi 9 mai. Une avalanche les a tué au dessus de Bonneval-sur-Arc. Ses trois amis étaient tous moniteurs de ski au même endroit.

Ils avaient entre 33 et 40 ans

Parmi eux, Simon Paris, 40 ans, également guide de Haute montagne. Il vivait à Bourg-Saint-Maurice. Les deux autres, un homme et une femme, étaient en couple et vivaient à Séez au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. On connait leurs âges mais pas encore leur nom : la femme avait 33 ans et son compagnon 40 ans. Il n'y aura pas d’autopsie à la demande des familles. Selon le médecin légiste, les trois randonneurs à ski, sont morts suite à un traumatisme et non par étouffement.