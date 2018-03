Entraunes, France

Garde à vue levée au bout de 24h pour le guide de haute montagne qui a survécu à l'avalanche d'Entraunes vendredi. Le sexagénaire s'était engagé en direction du Col de la Cayolle à 2 320 mètres d'altitude avec cinq randonneurs. Quatre sont morts ensevelis, une femme est saine et sauve. Le guide avait été placé en garde à vue pour homicides et blessures involontaires à la gendarmerie de Guillaumes. Le parquet de Nice indique qu'il n'y a, pour l'instant, pas d'information judiciaire ouverte. Mais des éléments à charges importants pèsent sur le guide.

Ce samedi, une expertise a été menée sur le lieu de l'accident. Lors de son audition, le guide explique qu'il serait parti un peu en avant pour tester et regarder s'il y avait un danger particulier, alors que le risque d'avalanche est de 4 sur 5. C'est à ce moment là qu'une première avalanche a balayé ses clients restés en arrière. Le temps qu'il revienne, une seconde coulée s'est déclenchée et l'a enseveli à son tour.

Cette avalanche a fait quatre morts vendredi : deux hommes et deux femmes, ainsi qu'un blessé léger. Les cinq randonneurs et leur guide, originaire de Briançon ( Hautes-Alpes ) qui sort indemne de l'accident, s'étaient engagés dans le massif de l'Estenc, à environ six kilomètres au nord d'Entraunes. C'est au-dessus du refuge de la Cantonnière que les six personnes ont été prises dans une avalanche.

La route d'accès au massif a rouverte samedi après-midi. Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances et les responsabilités.