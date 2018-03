C'est l'avalanche la plus meurtrière depuis le début de l'hiver en France, quatre personnes sont décédées vendredi près d' Entraunes, aux confins des Alpes-Maritimes et du Var. Le groupe était parti en ski de randonnée avec un guide expérimenté, au cœur de l'enquête pour homicides involontaires

Le groupe est parti en ski de randonnée vendredi, avec un guide expérimenté de haute-montagne dans un secteur connu des amateurs de poudreuse et de raquettes du côté du col de la Cayolle, dans le Massif du Mercantour à 200 km au Nord de Nice, à plus de 2000 mètres d'altitude. Deux hommes et deux femmes sont décédées, le guide s'en est sorti sain et sauf, et aurait réussi à extraire de la coulée, une femme, blessée, in extremis. Les quatre victimes sont françaises, toutes des séniors, a précisé le Procureur de la République de Nice.

Selon les premiers éléments de l'enquête, "_une double avalanche se serait déclenchée_", explique le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, qui était sur place vendredi soir. Une enquête a été ouverte pour homicides et blessures involontaires. Le guide de haute-montagne est âgé d'une soixantaine d'années, il a été placé en garde en vue.

Les skieurs étaient engagés dans une pente, en fond de vallée d'un ruisseau de montagne recouvert par une grosse quantité de neige, quand l'avalanche s'est déclenchée. le risque était fort, de quatre sur cinq - Jean Michel Prêtre, procureur de la République

"Un guide expérimenté", selon le procureur de la République de Nice

le guide de haute montagne est un homme "expérimenté". Selon les premiers éléments de l'enquête "_il connaissait vraisemblablement le massif"_. L'enquête va consister à déterminer si, dans les conditions d'enneigement, de météo qui étaient connues sur ce site, le risque de partir en randonnée étaient "raisonnable ou pas".

Il y a notamment un critère qu'il faut prendre en compte avant de s'aventurer : Si le degré de la pente est inférieur à 30 degrés, il ne devrait a priori pas y 'avoir d'avalanche. Un guide du secteur d'Entraunes explique :

" Il y a des avalanches tout l'hiver à Entraunes, donc il faut vérifier le degré de la pente et ne pas prendre de risque en sortant de l'itinéraire. Mais cette règle des 30 degrés n'est pas infaillible, à 200 mètres près elle peut changer".

Les trois femmes et les deux hommes étaient tous équipés de détecteurs de victime d'avalanche, de pelle, et de sonde, a ajouté le Procureur de la République de Nice, Jean Michel Prêtre. Une soixantaine de gendarmes et de CRS de haute montagne, des pompiers et deux hélicoptères ont été déployés pour tenter de sauver les deux femmes et les deux hommes emportés dans l'avalanche.