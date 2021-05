Savoie : quatre morts dans une avalanche à Valloire, dans le secteur du col du Galibier

Des recherches sont en cours à Valloire, en Savoie, dans le secteur du col du Galibier suite à une avalanche. Deux groupes de randonneurs ont été emportées. Le bilan provisoire fait état de quatre morts, selon les informations de la préfecture de Savoie. Les victimes sont âgées de 42 à 76 ans, et sont originaires des environs de Grenoble.

Six militaires du PGHM, deux hélicoptères et deux chiens d'avalanche ont été engagés pour porter secours aux victimes. La préfecture de la Savoie "appelle à la plus grande prudence en montagne : le redoux actuel favorise le déclenchement d'avalanches".

Une autre avalanche s'est déclenchée ce samedi sur la commune de Peisey-Nancroix. Il pourrait y avoir également des victimes, les secours sont sur place.

Le communiqué de la préfecture de la Savoie