Avalanche en Norvège : le ski club alpin de Pau salue le professionnalisme des skieurs décédés

Deux jours après le décès brutal de trois skieurs béarnais dans une avalanche en Norvège, certains ont accepté de témoigner. Il s'agit de membres du club alpin de Pau et de jeunes qui ont été formés par un des skieurs, André. Tous saluent le professionnalisme de leurs camarades, et la transmission.

Le club alpin français de Pau est endeuillé après le décès de trois skieurs béarnais dans une avalanche survenue jeudi en Norvège. Parmi les victimes, Patrick qui était membre du club alpin d'Oloron. Par ailleurs, ils étaient deux à faire partir du club alpin de Pau : Roger et André, surnommé Dédé. André était instructeur à Pau et à Oloron, il était responsable sécurité lors des sorties. Il a notamment formé des jeunes à l'alpinisme. Nous en avons rencontrés deux dans les locaux du club alpin français de Pau. Ambroise et Jean-Baptiste ont passé deux années auprès de lui dans le cadre du Groupe Espoir, en 2019 et 2020.

La connaissance de la montagne en héritage

Ambroise et Jean-Baptiste ont apporté un album photo en souvenir, ils racontent. "Alors cette photo, on était à Gourette pour un atelier de sécurité et de secours en montagne, décrit Jean-Baptiste. On était contents d'apprendre. C'était à l'image de Dédé : il y avait des moments où on faisait les cons et puis à d'autres moments, c'était plus sérieux. On faisait tout bien, le sérieux et on s'amusait bien !"

Jean-Baptiste et Ambroise du Groupe Espoir 2019-2020, formé par André, instructeur à Pau et à Oloron Copier

Ambroise ajoute en souriant : "C'est vrai que le Groupe Espoir, c'étaient deux ans qui étaient super intéressants pour nous. Autant au niveau de l'alpinisme et de la montagne, que ce qu'on a vécu avec Dédé et avec tous les autres membres du groupe. C'étaient deux ans inoubliables qu'on a passés en sa compagnie." Certains souvenirs affleurent ce samedi après-midi, Jean-Baptiste évoque une anecdote : "On est partis dans les Alpes, dans le massif du Mont-Blanc. On n'a pas pu le gravir à cause des conditions mais on s'est bien amusés. En redescendant, on s'est arrêtés au mont Blanc du Tacul, on allait faire la fête dans les bars avec Dédé, c'était super drôle !"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Transmission et humour

Pour parler pédagogie et transmission, il faut s'adresser à un autre membre du caf de Pau, Didier Rappin. Il encadre les jeunes à l'école aventure, il a travaillé avec André et se souvient d'un professionnel incroyable : "La fois où on est allés avec Dédé, en pleine tempête, au Pourtalet. On était les seuls sur le parking un dimanche !" Didier Rappin explique à quel point cette expérience était "très intense, autant par la météo qui était défavorable que par Dédé qui a dégoté l'endroit où on a tous pu faire des exercices dans ces conditions sans être trop exposés mais dans un environnement qui engage".

André et Roger, deux professionnels dont les qualités étaient évidemment appréciées par les membres du caf de Pau et d'Oloron. Deux passionnés qui savaient faire la fête et plaisanter quand il le fallait, deux bénévoles extrêmement disponibles pour conseiller les autres à tout moment, deux figures qui ont compté et qui compteront encore pour les nouvelles générations. Le président du club alpin de Pau, Michel Nogaro, a conscience de cet héritage : "Roger faisait des formations tous les ans pour les jeunes, des collégiens de la vallée d'Ossau et petit à petit, ça s'étend jusqu'à Pau." Au sujet d'André et Roger, Michel Nogaro conclut : "C'était transmettre tout leur savoir. Je pense que ça va être compliqué parce qu'ils avaient énormément de connaissances, avant d'arriver à trouver ça en une seule personne, il va falloir appeler plein de monde pour avoir les mêmes connaissances."

Didier Rappin du club alpin français de Pau Copier