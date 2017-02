Avalanche mortelle à Tignes : "Beaucoup de skieurs ne comprennent pas bien l'échelle de risque d'avalanche"

Quatre personnes sont mortes lundi matin dans une avalanche sur un secteur hors-piste de la station de Tignes, en Savoie. L'échelle de risque d'avalanche était de 3/5. Or, selon Daniel Goetz, ingénieur au Centre d'étude de la Neige près de Grenoble, de nombreux skieurs comprennent mal cette échelle.

Lundi matin, une avalanche dans le secteur hors-piste de Tignes a fait quatre morts, un moniteur et trois vacanciers d'une même famille. Les snowboarders ont été emportés par la coulée de neige alors qu'ils traversaient à pied, avec leurs snowboards à la main, pour rejoindre la zone où ils comptaient débuter leur descente en hors-piste. Une descente qu'ils avaient déjà effectué une première fois le matin même sans aucun problème.

Le risque d’avalanche varie en fonction du degré, de l'exposition et de l'enneigement de chaque pente

Le risque d'avalanche était de 3/5 ce jour là. Mais cette échelle est souvent mal interprétée par les skieurs déplore Daniel Goetz, ingénieur au Centre d'étude de la Neige près de Grenoble. "L'échelle de risque des avalanches ne donne pas un risque d'intensité de l'avalanche, mais de la probabilité qu'elle arrive", or cette probabilité varie en fonction des pentes, de leur degré, de leur exposition et de leur enneigement explique le chercheur.

"Le mois de décembre a été très sec après les fortes chutes de neige du mois de novembre. Et cette neige s'est transformée en neige de faible cohésion qui va constituer ce que l'on appelle "les couches fragiles". Or ces couches fragiles ne sont pas homogènes, c'est-à-dire que "dans tous les endroits exposés au vent, cette neige a été compactée par le vent. Et, au contraire, dans les endroits abrités, elle a pu se fragiliser" continue Daniel Goetz.

Savoir identifier les pentes dangereuses

"Ce qui fait que les plaques qui se sont formées en janvier et début février reposent sur certains endroits sur une neige compactées par le vent, là c'est stable, et à d'autres endroits, ces plaques reposent sur des couches fragilisées par de longue période de beau temps. Et là on a des structures très friables, qui peuvent partir en avalanche de plaques au passage de skieurs" conclut-il.

Un certain nombre de pratiquants ne s'inquiètent que si le risque est de 3 ou 4 !"

Toujours selon le chercheur, un certain nombre de skieurs interprètent même mal cette échelle de risque d'avalanche : "en risque 1 ou 2 je fais ce que j'ai envie de faire. Et je commence à m’inquiéter seulement en risque 3, et même 4. Or ça ne suffit pas, il faut identifier les pentes dangereuses". Car le manteau neigeux est très piégeux depuis le début de l'hiver, avec des zones très stables et des zones très instables insiste-t-il.

