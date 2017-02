Avalanche mortelle à Tignes : "Il ne faut pas ramener le ski hors-piste au danger"

Lundi matin, une avalanche a emporté quatre skieurs dans le secteur hors-piste de Tovière, à Tignes, en Savoie. Un moniteur de l'École de ski française était pourtant présent aux côtés du père et de ses deux enfants. Ces sorties hors-piste sont proposées dans la plupart des stations. Mode d'emploi.

Lundi matin, de nombreux skieurs avaient déjà emprunté ce hors-piste avant l'avalanche. Les nombreuses traces visibles sur les images de webcam prises juste avant l'avalanche en attestent. Le groupe des victimes avait même déjà descendu ce hors-piste de Tovière en début de matinée, sans rencontrer de problème. Il s'apprêtait à descendre une deuxième fois cette pente de plus de trente degrés quand la coulée de neige, une avalanche de plaque, s'est déclenchée. Aux côtés du père et de ses deux enfants, un moniteur de l'ESF encadrait la sortie. L'homme de 59 ans était connu et reconnu par ses pairs, c'était loin d'être la première fois qu'il s'aventurait au delà des sentiers balisés. Comme tout les moniteurs de l'ESF, il était habilité à encadrer ce genre de sorties. Nous avons rencontré les moniteurs de l'ESF à Vaujany pour voir comment sont organisés ces stages de hors-piste.

Un moniteur et ses élèves en préparation d'une sortie en ski © Radio France - Julien Morin

"Quand on part en vacance, on a bien vérifié que tout est attaché sur le toit, mais malheureusement, une sangle peut casser"

Une sortie hors-piste encadrée par des moniteurs commence toujours par une discussion avec le client. Avant de le lancer, Il faut d'abord savoir quel est son niveau. "D'emblée, on va proposer aux clients, avant de vraiment faire la sortie hors-piste, de faire une initiation d'au moins deux heures pour voir où ils en sont sur les skis, raconte Pascal Le Clech, directeur de l'ESF à Vaujany. Ça va nous permettre d'établir jusqu'où ils peuvent aller." Discussion, formation au matériel de secours, prise de connaissance des conditions météo ainsi que de l'état de la neige : quand toutes ces étapes sont respectées, il n'y a aucune raison de "ramener le ski hors-piste au danger, tout est fait pour que ça se passe très bien, pour Pascal Le Clech. Quand on part en vacance, on a bien vérifié que tout est attaché sur le toit, mais malheureusement, une sangle peut casser."

Les cinq nouveaux pictogrammes qui annoncent le niveau de risque d'avalanche © Visactu

"Il arrive que l'on fasse demi-tour quand les conditions ne correspondent pas aux informations qu'on avait"

Sur le terrain, Florent, l'un des moniteurs, accompagne les skieurs en dehors des sentiers depuis quatre ans à Vaujany. Là encore, la connaissance des conditions alentours reste essentielle. "On travaille avec les pisteurs, on parle entre collègues pour être le mieux possible au courant de l'état des différents secteurs que l'on fréquente, explique Florent. Parfois on a croisé toutes les informations qu'il fallait, mais il arrive que l'on fasse demi-tour quand les conditions ne correspondent pas aux informations qu'on avait." Malheureusement parfois l'expérience, la connaissance du terrain ne suffisent pas, et la nature reprend le dessus.

