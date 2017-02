Avalanche mortelle à Tignes : "on savait que le hors-piste était dangereux", depuis "on s'est calmé"

L'avalanche mortelle qui a tué quatre personnes ce lundi à Tignes (Savoie) a eu lieu sur un secteur hors-piste connu et emprunté par de nombreux skieurs, malgré sa dangerosité. Dans la station de ski, le drame a calmé les envies de neige fraîche des vacanciers, habituellement bien moins prudents.

"On savait que ce hors-piste était dangereux" reconnaissent plusieurs skieurs interviewés lundi soir à Tignes, en Savoie, quelques heures à peine après le drame qui a coûté la vie à quatre personnes. En fin de matinée, lundi, une coulée de neige spectaculaire a broyé quatre personnes, trois vacanciers originaires du Vaucluse, et leur moniteur de l'ESF (École du Ski Français) alors qu'ils étaient en plein "stage de ski hors-piste".

Un hors-piste très (trop?) fréquenté

Ce lundi matin, de nombreux autres skieurs avaient aussi emprunté ce hors-piste comme en attestent les nombreuses traces visibles sur les images de webcam prises juste avant l'avalanche. Le groupe des victimes avait déjà descendu ce hors-piste de Tovière en début de matinée, sans rencontrer de problème. Il s'apprêtait à descendre une deuxième fois cette pente de plus de trente degrés quand la coulée de neige, une avalanche de plaque, s'est déclenchée.

@bleusavoie on distingue bien les 4 skieurs sur la webcam, trop groupés, juste avant le départ de la plaque à vent #avalanche #Tignes pic.twitter.com/VqAugwJO9g — Meteos (@Meteos_) February 14, 2017

Les skieurs sont nombreux à être tentés par ces pentes de neige fraîche, surtout après ce début de saison catastrophique cette année, marqué par le manque de neige.

Pas assez de neige et trop de skieurs sur les pistes

Agathe, une vacancière, connaît bien cet endroit, aussi prisé que redouté "je savais que c'était un hors-piste qu'il fallait fréquenter uniquement si on connait les endroits où il faut aller et bien regarder la météo avant". D'autant que le secteur hors-piste de Tovière est très proche de la piste... et très tentant reconnait Matis, un autre touriste. "On skie pas forcément sur la piste parce qu'il y a beaucoup de monde". Les vacances scolaires ont en effet débuté le 4 février dernier.

On ne porte pas de Détecteur de Victime d'Avalanche, c'est trop cher

Et Matis de confesser que le hors-piste est "un peu plus attrayant, il y a plus de sensations". Malgré les risques, et malgré l’absence de DVA (détecteur de victime d'avalanche), pourtant fortement conseillé. Mais à 300 euros l'appareil, c'est "trop cher" pour ces jeunes skieurs, qui s'en passent donc.

"Lundi après-midi, [après l’avalanche NDLR], on s'est un peu calmés et on a skié plus sur les pistes que sur le hors-piste" reconnaît Matis avec un demi-sourire. Le drame de Tignes, ce lundi, les aura rendu plus prudents, l'espace d'une journée, peut-être deux, au mieux, avant que l'appel de la poudreuse ne reprenne le dessus.

Interdire complètement le hors-piste ?

Il faut dire que la station de Tignes, située en Haute-Tarentaise, est très prisée pour son immense domaine hors-piste. D'ailleurs, l'ESF Tignes encourage cette pratique en organisant même des stages, encadrés par des professionnels compétents et expérimentés. C'était le cas du groupe parti ce lundi : les trois vacanciers, des habitués de la station, étaient encadrés par un moniteur de 59 ans, connu et reconnu par ses pairs. Ils portaient d'ailleurs tous un DVA, mais, ensevelis sous plusieurs mètres de neige, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir vivants.

Ce que confirme le capitaine Cyril Anceau, commandant le détachement d'Albertville de la CRS Alpes. "C'est une pente relativement raide dans laquelle une avalanche qui se déclenche prend de la vitesse et de l'ampleur et occasionne une zone de dépôt importante".

Une enquête est en cours

Un guide de haute-montagne de la station a regretté que le moniteur soit sorti sur une pente aussi raide un jour où l'échelle de risque d'avalanche était de 3/5."Est-ce que le moniteur a jugé que c'était suffisamment bon ?" s'interroge Jean-Claude Gasser, guide de haute montagne à Tignes depuis 50 ans. Le moniteur a-t-il commis une erreur d'appréciation ? Le groupe était-il trop rapproché lors de son évolution sur ce secteur dangereux ? Ce sont des questions que les familles des victimes ne manqueront pas de poser, et auxquelles l'enquête devra répondre.

