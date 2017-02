Avalanche à Tignes : "Normalement on devrait skier sur des pentes moins fortes" (guide de haute montagne)

Une avalanche a fait 4 morts ce lundi matin à Tignes, en Savoie. Ces personnes faisaient partie d’un groupe de vacanciers français et un moniteur de l’École du Ski Français, qui faisaient du hors-piste sur la Pente de Tovière. D'après un moniteur de la station, lui-même guide de haute montagne,

Sur franceinfo, Jean-Claude Gasser, guide de haute montagne à Tignes depuis 50 ans, estime qu'avec un risque de 3 sur 5 d'avalanches, "normalement on devrait skier sur des pentes moins fortes" que celle où le drame s'est produit, même s'il refuse d'incriminer le moniteur.

- Connaissiez-vous le moniteur ?

"Oui, c'est un garçon qui avait de l'expérience. Je trouve ça très triste, à la fois pour tous ces clients ensevelis, pour notre station, qui est victime du succès du hors-piste. Ce sont vraiment des zones totalement hors-piste, ce sont des grandes pentes, on n'est jamais à la merci de quoi que ce soit."

- Le secteur sur lequel s'est produite l'avalanche est particulièrement dangereux ?

"On ne va pas dire actuellement qu'il est plus dangereux qu'un autre endroit, mais ce sont quand même des endroits où les pentes atteignent 40, 45 degrés, et au vu des changements de températures, et du vent de la nuit dernière, il y a eu des accumulations. Les ancrages du manteau neigeux se sont brisés, et c'est toute la pente qui s'en va."

- Ces conditions permettaient-t-elles d'emmener un groupe de 8 personnes en hors-piste ?

"Risque 3, normalement on devrait skier sur des pentes moins fortes. Maintenant, est-ce que le moniteur a jugé que c'était suffisamment bon ? On ne peut pas incriminer les gens. La montagne est traître, et il faut être toujours humble devant cette montagne. Le ski hors-piste à Tignes est en vogue, on n'arrêtera pas les skieurs. Aujourd'hui on paie très très lourd, c'est vraiment dommage."