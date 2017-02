Avalanche à Tignes : «Quand on fait du hors-piste, on doit prendre de grandes distances de sécurité entre skieurs.»

Dominique Létang, directeur de l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (Anena) revient sur les circonstances de l’avalanche survenue hier à Tignes, en Savoie.

C'est l’accident le plus grave depuis le début de la saison de ski. Hier en fin de matinée, une avalanche a emporté un groupe de 4 snowboardeurs dans le secteur hors-piste de Tovière, à Tignes, en Savoie. Parmi les victimes se trouvent trois membres d'une même famille : un père de 48 ans accompagné de son fils, un adolescent de 15 ans, et le demi-frère de celui-ci, âgé de 19 ans. Ils étaient accompagnés par un moniteur de la station de 59 ans, «connu et expérimenté».

Dominique Létang, directeur de l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (Anena) insiste sur les pièges crées au cours des derniers mois froids et ventés en altitude, conditions propices à la constitution de sous-couches sans cohésion : « La surcharge du manteau neigeux ainsi que le fait d’être à pied ont surement joué un rôle dans l’accident ». Il rappelle aussi que « les couches fragiles sont parfois de 30 ou 40 cm en profondeur ». Des couches que « l’on n’emporte pas en skiant dessus ».

«Quand on fait du hors-piste, on doit prendre de grandes distances de sécurité entre skieurs»

Le risque d’avalanche était cependant connu des vacanciers. Depuis quelques jours, Météo France l’avait estimé au niveau 3 sur la plupart des massifs, signalés comme particulièrement sensibles. Le spécialiste souligne d’ailleurs qu’ « il faut toujours avoir sur soi un détecteur de victime d’avalanche, une pelle et une sonde. L’avalanche on ne l’évitera pas, mais s’il y en a un qui est emporté, vous avez 3 ou 4 compagnons d'aventure qui peuvent venir vous secourir. »

L’Anena, par le biais de son directeur Dominique Létang, appelle encore une fois à la plus grande prudence dans les jours à venir pour les adeptes du ski de hors-pistes : «Quand on fait du hors-piste, on doit prendre de grandes distances de sécurité, de délestage entre skieurs. »

Aujourd’hui encore, le risque d’avalanche est maintenu au niveau 3 de la Haute-Savoie aux Hautes-Alpes.