Avalanches en Savoie : "il faut renoncer à toutes les excursions en haute montagne" rappelle le préfet

Le préfet parle d'un "samedi noir" en Savoie : sept personnes ont perdu la vie dans des avalanches ce samedi dans le département. Les conditions météorologiques restent les mêmes pour la suite du weekend, d'où un appel à la prudence et à la restriction. "Il faut véritablement renoncer à toutes les excursions, à toutes les randonnées en haute montagne ce dimanche. Les conditions météorologiques seront identiques, avec une neige accumulée, lourde, notamment dans les couloirs, et également un redoux qui rend le départ de plaques de neige encore plus probable" martèle Pascal Bolot, le préfet de Savoie.

La Savoie a été frappée ce samedi par trois avalanches, sur différents massifs : à Valloire dans le secteur du Galibier, au glacier de la Clapière, une autre à Villaroger, sur les pentes du Mont Pourri, aux portes de la Vanoise. Deux avalanches meurtrières, qui ont conduit au décès de sept randonneurs. Une autre a également eu lieu le matin à Val Thorens, ensevelissant une femme sous deux mètres de neige, qui s'en est miraculeusement sorti.

Il faut savoir renoncer, il faut savoir attendre des jours où le manteau neigeux sera stabilisé - Patrice Ribes, le commandant du PGHM de la Savoie

Les chutes de neige de ces derniers jours en altitude ont précédé le redoux de ce weekend. "Hormis ces conditions hivernales qu'on a en montagne, on a en plus un double effet. On arrive au mois de mai, avec des fortes chaleurs qui peuvent alourdir le manteau neigeux" explique le patron du PGHM de la Savoie, Patrice Ribes, qui recommande également la plus grande vigilance. On peut ainsi se retrouver avec tous les cas de figure de déclenchement d'avalanches.