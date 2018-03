Vosges, France

Les pompiers des Vosges appellent les skieurs à la prudence ce lundi, après la série noire du week-end et la mort de neuf personnes dans les Alpes et les Pyrénées. "On a tendance à minimiser le risque dans notre massif de moyenne montagne" regrette le capitaine Denis Martin, responsable du groupement de secours en montagne des sapeurs pompiers des Vosges. "Mais il existe des endroits où le risque est aussi important que dans les massifs de plus haute altitude", essentiellement pour le ski de randonnée.

Manteau neigeux instable

Au début du mois de février, un randonneur expérimenté de 49 ans avait perdu la vie, emporté par une coulée de neige dans le couloir de Birkel. Et ces jours-ci, les conditions sont réunies pour que de tels accidents se produisent à nouveau. "Les conditions météo sont très changeantes en ce moment et conduisent à l'instabilité du manteau neigeux" explique encore Denis Martin. "Lorsque l'on s'engage dans une _pente supérieure à 30 degrés_, le risque devient plus important".

Alors les pompiers rappellent aux randonneurs les règles de sécurité : se munir d'un détecteur de victimes d'avalanches, pelle, sonde. Mais aussi savoir renoncer ou adapter son itinéraire en fonction des conditions météorologiques.