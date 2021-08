Avallon : deux mineurs armés sèment la terreur dans une fête

Deux mineurs ont été présentés à un juge des enfants ce mardi soir à Auxerre après des violences commises pendant une soirée d'anniversaire à Avallon. Les deux adolescents ont tabassé d'autres jeunes et sorti des armes.

Deux garçons âgés de 16 et 17 ans ont été présentés ce mardi 17 août à un juge des enfants, à Auxerre. Ils sont soupçonné de violences et de menaces avec armes, commises le week-end dernier pendant une fête à Avallon.

Deux pistolets

C'est le frère d'un des deux mis en cause qui organisait cette soirée d'anniversaire où se trouvaient une dizaine de jeunes, presque tous âgés de 18 ans. Les deux mineurs s'y introduisent avec deux pistolets, un 8 millimètres et un 9 millimètres. "Ils ont joué les caïds, ils ont menacé tout le monde et semé la terreur sans motif", raconte un magistrat du parquet.

Trois garçons sont tabassés, l'un d'eux avec un arrêt de travail de dix jours, notamment en raison du traumatisme psychologique. Dans le téléphone d'un des deux mis en cause, les enquêteurs ont retrouvé des vidéos. On le voit errant en ville, armes à la main, menaçant des passants ou dans des mises en scène , toujours avec armes.

Détention provisoire demandée

Les mineurs n'ont pas de casier, mais font l'objet d'une autre procédure pour violences. Le parquet a requis un placement en détention provisoire. La décision devait être prise dans la soirée par un juge des libertés et de la détention.