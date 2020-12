Un Avallonnais de six ans estime qu'il a "trop" de jouets et décide de les donner et d'organiser une collecte dans l'établissement de son père, le bar de l'Hôtel de Ville. Avec son père, ils ont récolté 200 jouets qui ont été distribués ce jeudi.

Avallon : Ethan, six ans, décide de donner ses jouets aux enfants qui n'en ont pas

Ethan et son père ont collecté 200 jouets.

"On a des doudous, des monstres, des livres, des tablettes...", énumère Ethan, six ans. Ce petit garçon fait le bilan des jouets qu'il a collectés avec son papa et la liste est longue.

Ils ont organisé à deux une distribution et une collecte de jouets place du Général de Gaulle, devant le bar du père. Grâce à une annonce sur les réseaux sociaux, Ethan et son père ont récupéré 200 jouets depuis mardi et ils ont les donnés aujourd'hui. "Je suis content pour les enfants qui ont pris des jouets parce que s'ils ont pas de jouets, ils sont malheureux", explique le jeune avallonnais.

Il n'y a rien de plus beau

Tout commence mardi soir, Jérôme est avec son fils et sa fille dans leur salle de jeux, "Ethan nous dit qu'il a trop de jouets, que ce serait bien d'en donner aux enfants qui n'en ont pas, raconte le père. Il m'a dit que cela leur permettrait d'avoir des beaux jouets et d'en profiter." Jérôme n'en revient pas, "je vous avoue que j'ai eu une petite larme."

"Notre métier est usant en ce moment. Alors de partager des moments comme ça avec son fils, il n'y a rien de plus beau, confie Jérôme. Cela rebooste."

Le père d'Ethan, Jérôme, a collecté les jouets dans son établissement, le bar de l'Hôtel de Ville à Avallon. © Radio France - Diane Sprimont

Un engouement

Jérôme ne s'attendait pas à un tel "engouement". Les dons de jouets s’enchaînent au bar depuis mercredi. Et autre surprise, "on est même passé à la télé pendant le journal, c'est hallucinant." Ethan est fier de lui, "mes copains ne vont pas en revenir, je suis méga trop content !"

Les jouets restants seront distribués à une association.