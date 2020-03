Avallon : un conducteur de 17 ans arrêté par les gendarmes sans permis ni assurance

Le jeune homme roulait sans permis ni assurance, et pour cause, il n'a que 17 ans ! ( Photo d'illustration )

Lors d'un banal contrôle routier ce samedi matin à Avallon les gendarmes ont eu une drôle de surprise. Au volant d'une voiture, les hommes du Peloton Motorisé de la gendarmerie, ont intercepté vers 11h50 un conducteur non titulaire du permis de conduire. L'homme roulait, qui plus est, sans assurance. Et pour cause, en regardant ses papiers, les gendarmes se sont aperçus que le conducteur était né en 2003 et n'avait donc ... que 17 ans ! Il a été ramené à son éducatrice.