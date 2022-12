Avant France-Maroc, la préfecture des Alpes-Maritimes serre la vis

À l'approche de la demi-finale France-Maroc, la préfecture des Alpes-Maritimes publie un arrêté ce mercredi pour renforcer la sécurité. Après les débordements lors des quarts de finale Maroc-Portugal et France-Angleterre, le préfet Bernard Gonzalez veut "prévenir tout risque à l'ordre public."

Pas de télévision tournée vers la rue

Les bars et les restaurants de plusieurs quartiers de Nice et de Cannes ont l'interdiction de "diriger les écrans vers la voie publique" pour éviter des attroupements devant les établissements. La consommation d'alcool est interdite sur la voie publique, tout comme la vente d'alcool à emporter. En cas de non-respect, les restaurants, les bars et les petits commerces s'exposent à des amendes.

La vente et l'utilisation d'engins pyrotechniques et de feux d'artifice sur la voie publique ou en direction de la voie publique restent interdites jusqu'au 1er janvier inclus.

Les villes de Nice et Cannes ciblées

À Nice, le centre et l'hyper-centre sont concernés par ces mesures, même chose à Cannes. Ces restrictions, en vigueur dès ce mercredi 14 heures et jusqu'à jeudi 2 heures du matin, seront reconduites ce week-end. Un important dispositif policier sera également déployé pour maintenir l'ordre.