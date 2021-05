Avant la rencontre Dunkerque-Toulouse, une échauffourée entre ultras aux abords du stade Marcel Tribut

A l'arrivée du car des footballeurs toulousains, entre 40 et 50 ultras de Toulouse s'en sont pris à leurs homologues dunkerquois, peu avant la rencontre Dunkerque-Toulouse pour la dernière journée de Ligue 2. Les policiers ont séparés les deux groupes : il n'y a pas eu d'interpellation.

L'ambiance était tendue aux abords du stade Marcel Tribut juste avant la rencontre entre Dunkerque et Toulouse pour la 38e et dernière journée de Ligue 2. A l'arrivée du bus des Toulousains, entre une quarantaine et une cinquantaine d'ultras de la ville Rose s'en sont pris aux ultras dunkerquois présents. L'échauffourée n'a durée que quelques secondes : la police a très rapidement séparé les protagonistes, sans interpeller personne cependant.