Saint-Malo, France

"De nombreuses personnes privées proposent de plus en plus souvent contre rémunération la location de leur bateau avec leurs services. Cette pratique est contraire aux règles non seulement du droit du travail mais également du droit maritime". C'est ce que précise dans un communiqué Ronan Le Clerc Substitut du Procureur en charge du contentieux maritime au Parquet de Saint-Malo.

Des sorties illégales

Même si le magistrat ne l'évoque pas, cette pratique courante lors de la Route du Rhum, dont le départ sera donné le 4 novembre de Saint-Malo, est particulièrement visée par la justice. Le substitut du procureur explique qu'une opération de contrôle a été déjà menée à titre préventif auprès des personnes ayant proposé par petites annonces ces sorties en mer. Une dizaine de personnes sont en infraction. Elles feront l'objet d'un rappel à la loi le 29 octobre au Palais de justice de Saint-Malo. Ces sorties illégales s'apparentent à un travail dissimulé passible d'une forte amende.