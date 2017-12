Cancale, France

A Cancale, qui doit sa renommée à ses célèbres huîtres, les risques de vols existent comme ailleurs. Cet automne, 120 poches, de 20 kilos chacune, ont été dérobées au Vivier-sur-mer, une dizaine au parc de la Houle à Cancale. Alors que beaucoup de coquillages sont désormais dans leurs bourriches prêts à être expédiés les ostréiculteurs sont plus que vigilants. La brigade de gendarmerie de Cancale est mobilisée avec une surveillance 24 heures sur 24 de jour comme de nuit.

Des réservistes sur le terrain

La surveillance des parcs à huïtres est l'une des missions de la vingtaine de gendarmes de Cancale, une brigade renforcée par une vingtaine de réservistes. Il n'est pas toujours facile de repérer les voleurs mais il existe des sites stratégiques comme celui du monument aux morts situé sur un promontoire et qui offre une vision à 180 degrés sur la baie de Cancale "de jour c'est très intéressant, c'est un peu comme les réflexes militaires où on essaye de se positionner sur les hauts pour voir ce qui se passe" explique le Capitaine Emmanuel Aubry commandant de la compagnie de Saint-Malo "de nuit c'est encore plus utile car si on voit qu'il y a du mouvement sur les parcs, où il ne devrait pas y avoir d'activités, ça nous permet de déclencher des contrôles". A quelques jours de Noël, les parcs de Cancale n'ont à déplorer aucun vol.