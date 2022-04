Avec 18 infractions à son actif en une année, un homme de 69 ans condamné à 2 ans de prison à Laval

Un homme de 69 ans a été condamné ce jeudi à deux ans et demi de prison par le tribunal correctionnel de Laval pour de multiples vols, escroqueries et filouterie commis sur toute la France. Au total, 18 infractions ont été relevées sur l'année 2021. Il ne souhaitait pas se rendre à l'audience.

Dix-huit infractions en an et plus d'une trentaine de mentions à son casier judiciaire. Un homme de 69 ans a été condamné ce jeudi à deux ans et demi de prison ferme pour de multiples vols, escroqueries et refus d'obtempérer commis en 2021 sur toute la France. En détention au moment de l'audience et malade, il a refusé de comparaitre et compte rester en prison. Avec 32 mentions inscrites à son casier judiciaire, le vieil homme l'avoue lui-même à son avocate que c'était un mode de vie que d'escroquer les gens.

Des vols de voitures, d'objets et course-poursuite

Durant l'année 2021, son quotidien ressemble à un scénario de film. Quand il n'a plus d'essence, il se sert en station-service et s'en va sans payer, quand il veut se faire plaisir, il prend trois nuits dans des hôtels ou des chambres d'hôtes et part au bout de la deuxième nuit ou encore il dérobe des objets dans des voitures laissées ouvertes. Il cumule donc au total 18 infractions en l'espace d'une seule année et il se fait interpeller après une petite erreur d'inattention.

Ce 12 juillet 2021, le prévenu essaye une voiture dans une concession, laisse un permis volé en guise de caution et ne revient pas. Le gérant contacte la police qui le retrouve grâce au traceur GPS du véhicule volé. Paniqué à la vue des policiers, il prend la fuite en voiture et une course-poursuite s'amorce dans les rues de Laval, l'ancien photographe grille des feux, des stops et passe à deux doigts de renverser un enfant sur la route. Interpellé, il reconnaît tous les faits reprochés mais refuse de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie et prise d'empreintes. Le vieil homme répond même aux enquêteurs durant les premières auditions qu'il n'allait "pas les aider", qu'il "attendait de voir ce qu'ils avaient contre lui".

"J'attends de mourir"

Aujourd'hui, il souffre d'un cancer de la prostate et ne veut pas se soigner. Il n'attend que "de mourir" affirme son avocate et son occupation première est d'écrire des lettres depuis sa cellule, notamment au président de la République, au procureur de la République ou à son avocate.