Prison de Seysses : les avocats de Toulouse saisissent la justice

Le problème ne date pas d'hier, mais il commence sérieusement à gêner. La maison d'arrêt de Seysses au sud de Toulouse est au bord du gouffre. Avec 600 places pour 900 détenus, la prison est pleine à craquer. Les détenus dorment sur des matelas à même le sol, les agents sont débordés et en sous-effectif.

Après un contrôle inopiné cet été dans la prison de Seysses, le constat fait état "d'un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie (des détenus) sont indignes". L'Ordre des avocats de Toulouse saisit donc la justice pour faire avancer le dossier.

Les surveillants attendent une réaction des élus

Jérôme Combelles est agent pénitencier depuis 2006 à Toulouse-Seysses. Il fait état d'une situation catastrophique tant pour les détenus que les surveillants : "On réclame du personnel pour travailler plus de sécurité parce que nous sommes face à des cellules de trois détenus sous-tensions. Le taux d'occupation est trop élevé, on voit des rats dans les couloirs ! Il faut peut-être augmenter les bracelets électroniques pour désengorger les prisons."

L'une des pires maisons d'arrêt de la région

L'Observatoire des Prisons et l'Ordre des avocats ont demandé l'application d'une trentaine de mesures devant le tribunal administratif de Toulouse pour rétablir au plus vites des conditions plus dignes. Un délibéré est attendu entre lundi et mardi à Toulouse pour enfin enclencher un "sauvetage de ces détenus" et ces agents pénitentiaires.

Selon Pierre Dunac, le bâtonnier de Toulouse, 25% des matelas au sol sont concentrés à Seysses quand les détenus vivent à quatre dans 13m². La moitié des détenus qui dorment sur un matelas à même le sol sont dans la région Occitanie