Avec 95% d'annulations, la filière événementielle de Toulouse torpillée par le Coronavirus

Face au Coronavirus, les professionnels toulousains de l'événementiel en appellent à l'aide de l'Etat. Avec les mesures de restriction, pas un jour sans une annulation de salons, de congrès, ou de foires, ou même des événements plus petits, comme des dîners d'entreprises, qui pourraient pourtant très bien se tenir, car ils sont sous la jauge des 1.000 personnes.

La chute de l'activité est telle que 200 professionnels toulousains viennent de se rassembler dans un groupement informel baptisé "SOS Events 31", qu'ils ont créé en urgence lundi soir. Le secteur estime à 60 à 95% le nombre d'annulations dans la région toulousaine jusqu'à fin mai, début juin. Une filière totalement arrêtée car il n'y a pas de projection sur la suite, après l'été.

Des petits événements annulés, alors qu'ils pourraient légalement se dérouler

Comme pour l'état de catastrophe naturelle, le groupement demande un "état de catastrophe économique". Il s'attendait à une annulation des grands événements, une fois le plafond de 1.000 personnes fixé. "Mais on ne s'attendait pas à ce que nos clients annulent des petites réunions de travail à 25 personnes" explique Jean-François Renac, un des porte-paroles de "SOS Events 31", et dirigeant de l'agence événementielle Miharu.

Ces professionnels de l'événementiel ne remettent pas en cause les restrictions sanitaires, avec un plafond de 1.000 personnes, mais ils regrettent que les plus petits événements soient eux aussi annulés, alors qu'ils pourraient très bien se tenir. Steve Gallais, fondateur de l'agence VeryWell, estime qu'il faut arrêter la pyschose, et penser à l'après-Covid. Pour celà, les professionnels demandent des exonérations de charges de la part de l'Etat, et une "responsabilisation des clients". "On a besoin d'oxygène", explique Jean-François Renac. Quant aux hôteliers, ils proposent de conserver le montant de la taxe de séjour, qu'ils collectent pour Toulouse Métropole. Une taxe qui représente un montant d'1,5 million d'euros environ. Rien n'est décidé, mais les discussions sont en cours avec la Métropole.