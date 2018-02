Narbonne, France

Six mois de prison avec sursis et 8.000 euros d'amende ont été requis à l'encontre du propriétaire du manège qui a failli être fatal à François Rivière fin 2015. Le président de l'USAP avait été éjecté d'une chenille à Narbonne, ce qui avait provoqué trois semaines de coma, des mois de rééducation et de graves séquelles physiques.

Le forain de 47 ans était jugé lundi pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Narbonne. La barrière de sécurité n'avait pas pu se fermer à cause du manteau de François Rivière. Jugés également, le fils du propriétaire qui avait tenté de modifier la mécanique du manège avant le passage des experts, ainsi qu'un SDF néerlandais engagé le jour du drame pour récupérer les tickets et vérifier les barrières de sécurité.

Tout au long du procès, le forain a tenté de minimiser sa responsabilité, ce qui a beaucoup heurté François Rivière. Le président de l'USAP a réagi ce mardi matin sur France Bleu Roussillon.

