Avec l'orage, des torrents dans les rues de Toulouse, un camping évacué en Aveyron

Toulouse, France

Il y a eu deux salves d'orage : la première en fin d'après-midi ce vendredi. Le sud et l'ouest de Toulouse ont été particulièrement touchés, notamment le Volvestre. Les pompiers ont dû intervenir notamment dans le secteur de Rieux-Volvestre pour des toitures arrachées, des tuiles envolées, et des arbres sur la route. La grêle aussi est tombée à Mondavezan et au Fousseret.

Beaucoup d'eau et de vent aussi à la Salvetat-Saint-Gilles ou à Fontenilles, à la limite du Gers. Dans les jardins des lotissements de Fontenilles, des cabanons ont renversés par les rafales, et le mobilier balayé. De gros arbres sont tombés un par un, notamment dans le parc de la commune. La tronçonneuse a été sortie dès ce samedi soir par les pompiers, les agents municipaux, et des bénévoles, et la mairie de Fontenilles lance un appel de solidarité dans le village pour tout dégager.

Une centaine d'interventions pour les pompiers de Haute-Garonne

Et puis il y a un deuxième orage, quelques heures plus tard, vers 23h. Là, il touche particulièrement Toulouse, avec des rues parfois transformées en torrent, comme l'avenue de la Gloire, à l'est de la ville. Un phénomène bref et intense.

C'est d'ailleurs vers l'est que l'orage continue ensuite, avec des branches de platane qui tombent sur la nationale 126 entre Toulouse et Castres. Les pompiers de Haute-Garonne ont été appelés aussi dans le secteur de Caraman. Ils ont comptabilisés une centaine d'interventions pendant la nuit dans le département.

Dans la foulée, le sud du Tarn a été touché, avec des rafales de vent estimées à plus de 100 km/h. Les pompiers du département sont intervenus 52 fois pendant la nuit, particulièrement dans le secteur de Castres et Puylaurens. Ils interviennent encore ce samedi matin pour tronçonner des branches ou des arbres tombés.

Un camping évacué en Aveyron, 3.300 foyers sans électricité

L'Aveyron a également été touché pendant la nuit. La région de Rodez a été impactée par le premier orage, alors que le deuxième a plutôt touché le nord-Aveyron. Le camping municipal de Saint-Côme-d'Olt a notamment été évacué par précaution vers 1h du matin. Une quinzaine de vacanciers ont été relogés dans l'école du village, ou chez des habitants. Samedi matin à 6h, 3.300 foyers étaient privés d'électricité.