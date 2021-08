Avec le beau temps, le nombre d'accidents en montagne augmente

Depuis le début de la semaine, le quotidien des secours en montagne des Hautes-Pyrénées se résume à des interventions pour secourir des touristes qui se blessent. En moyenne c'est 8 interventions par jour depuis que le soleil est revenu, ce lundi. Par comparaison, en juillet, avec le mauvais temps, c'était seulement 10 interventions par semaine. Selon David Sicilia, le commandant adjoint du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne), c'est à cause de la chaleur. "On le voit les gens s'hydratent moins, les organismes se fatiguent beaucoup plus vite".

Des randonneurs mal préparés

Si les accidents se multiplient, c'est aussi parce que les randonneurs qui viennent en montagne sont amateurs. Résultat, il ne font pas attention aux itinéraires qu'ils prennent, et les secours doivent parfois les sauver de situations dangereuses. David Sicilia le rappelle : "Préparer correctement son itinéraire ça commence par mesurer les forces du groupe, et il faut se baser sur le plus faible. Il faut être modeste dans les objectifs, et construire sa sortie de façon à ne mettre en difficulté personne qui pourrait ralentir le groupe".

Être bien équipé

L'important, c'est aussi l'équipement. De bonnes chaussures sont nécessaires pour s'adapter au terrain et éviter les entorses. Mais aussi avoir de l'eau pour éviter la déshydratation, et une casquette contre les insolations. Enfin, il faut que les randonneurs soient bien renseignés. S'ils croisent des animaux sauvages, il faut les contourner largement et ne pas les approcher au risque de se prendre un coup. C'est ce qu'il s'est passé ce jeudi 12 août pour une femme, sur le sentier du lac d'Estaing. Elle s'est fait encornée par une vache au niveau du bras, ce qui lui a causé une grosse hémorragie. Elle a dû être transférée à l'hôpital de Tarbes.