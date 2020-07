Déconfinement : les accidents de la route en forte hausse dans le Bas-Rhin

Les accidents de la route repartent à la hausse dans le Bas-Rhin. En 2020, on compte "11% d'accidents corporels supplémentaires, 28% d'hospitalisés et un tiers de tués" de plus qu'à la même période en 2019 sur les routes du département, "si l'on supprime les deux mois du confinement", détaille Dominique Schuffenecker, directeur de cabinet de la préfète du Bas-Rhin.

20 personnes ont perdu la vie sur les routes du Bas-Rhin depuis le début de l'année. C'est seulement une victime de moins qu'à la même période en 2019. Un chiffre qui illustre là encore l'augmentation du nombre d'accidents de la route, si l'on ne tient pas compte des deux mois de confinement où la circulation a été particulièrement faible.

"Relâchement" des comportements

Cette hausse des accidents s'explique par un "relâchement" des comportements sur la route, dû à "une liberté retrouvée", selon Dominique Schuffenecker. S'ajoute l'arrivée de l'été "et les départs en vacances" qui amènent "plus de monde" sur les routes et donc statistiquement plus d'accidents.

Pour la seule première semaine de juillet, on compte deux accidents mortels sur les routes du Bas-Rhin. Le lundi 6 juillet, une jeune femme de 21 ans est décédée près de Haguenau. Le lendemain, également près de Haguenau, un adulte et un enfant ont perdu la vie dans un carambolage qui a aussi fait cinq blessés.