Avec le pass sanitaire, la piscine se vide à Gardanne près de Marseille

Eric Soler est quelque peu dépité. "C'est très calme. On se croirait dans une piscine privée" Le directeur du centre nautique de Gardanne (Bouches-du-Rhöne) nous laisse accéder à ses bassins quasi déserts alors qu'il est 16 heures, au coeur de l'été, avec des températures qui ne sont pas descendues en dessous de 30 degrés depuis.... longtemps.

Une fréquentation de la piscine en berne depuis l'instauration du pass sanitaire Copier

Eric Soler ne veut pas plonger un doigt de pied dans la polémique du vaccin. Il constate simplement. "Avant le pass sanitaire, on avait 900 baigneurs l'après-midi. Depuis l'instauration, on en a trois fois moins. 40 % de fréquentation en moins. Gardanne est une piscine qui plaît aux Marseillais. C'est toute la communauté des Bouches-du-Rhône qui est impactée".

Eric Soler le directeur du centre nautique de Gardanne © Radio France - Christophe Van Veen

Une trentaine de refoulés par jour

A l'entrée, le pass sanitaire est vérifié. Plus d'une trentaine de refoulés par jour repartent, le maillot en berne. De la frustration, de la crispation, mais pas de passage en force, nous assure le personnel. Les parents de Célia, venus exprès de Marseille (25 km en voiture), sont particulièrement remontés : "C'est la grosse merde. On arrive ici, on tombe sur le pass sanitaire. J'estime que j'ai le droit de ne pas me vacciner". Sa femme : "Ben, on ira à la plage". Hakim se dit "pris par surprise", bloqué à l'extérieur avec ses trois bambins privés de bain. Il pourrait passer un test Covid à la pharmacie, non loin de là, mais il préfère lui aussi faire une croix sur la trempette. "Moi, je suis pas d'accord. Avec le pass sanitaire, c'est fini les vacances. Si tu fais le test à chaque fois, à la fin, tu sors plus de chez toi". Hakim n'est pas hostile au vaccin. "Non, mais après les vacances, quoi ! Cela peut attendre".

"Nous les vaccinés, on joue le jeu"

Deux salles, deux ambiances. A l'intérieur du centre nautique, alangui sous un parasol, Franck, retraité de Gardanne, savoure "C'est que du plaisir. On est au calme. Et on se sent en sécurité avec le pass sanitaire". Nous évoquons avec lui cette fracture, tout de même, entre les vaccinés et ceux qui n'ont plus accès à l'eau en plein été. "Nous, on joue le jeu. Ils n'ont qu'à jouer le jeu. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux- même."

L'été dernier, entre deux confinements, 30.000 baigneurs avaient piqué une tête. Cette année, sans doute, la plupart iront à la mer.