Avec le vent, le risque incendie est élevé pour le week-end de l'Ascension dans le Gard

Ce jeudi, déjà, un feu de végétation menace plusieurs hectares dans les Cévennes, dans le secteur de Saint-André-de-Majencoules. Les sapeurs-pompiers ont mobilisé spécialement deux canadairs sur cette intervention. La lutte contre les incendies démarre donc très tôt en cette année 2022 dans le Gard. "On est un peu en avance, confirme ce jeudi sur France Bleu Gard Lozère le commandant Bernard Scotto di Marco des pompiers du Gard. On subit également les modifications du climat. Des températures élevées et ce vent fort qui va engendrer ce week-end un risque incendie élevé".

Le commandant Bernard Scotto di Marco des pompiers du Gard "On a mis un dispositif plus important dans nos centres de secours en terme de personnels. Ils peuvent être déployés sur le terrain, s'il le faut dès demain (NDLR : Vendredi) . Donc renforcement des casernes, mais je veux aussi insister sur ce risque élevé. Rappelons que l'interdiction de l'emploi du feu est vraiment stricte. Ces températures amènent des estivants, donc attention aux barbecues. Attention aussi aux travaux de bricolage : soudure, utilisation de disqueuses etc. Attention aussi aux mégots de cigarettes"

Il convient également de rappeler que le débroussaillage est obligatoire dans un secteur de 50 mètres autour des habitations.