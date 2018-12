Avec les gilets jaunes, les policiers de la Région Centre sont au bord de la rupture selon le syndicat Alternative CFDT

Indre-et-Loire, France

Le syndicat Alternative Police CFDT, 3ème syndicat de Police en Région Centre-Val-de-Loire, estime que les policiers sont au bord de la rupture. Le représentant régional Bruno Berger explique qu'entre les gilets jaunes, les mouvements étudiants, les confrontations difficiles avec des groupes de casseurs notamment à Tours, il est temps de tirer la sonnette d'alarme, même si le travail des policiers doit être salué.

Les policiers sont fatigués. Les repos sont reportés. Les repas inconsistants

Le syndicat Alternative CFDT estime que les policiers sont très fatigués et lassés de la succession des missions, des plages horaires très longues, des repas inconsistants ou inexistants, des annulations et reports de leurs repos et de l’absence concrète de reconnaissance. Pour Bruno Berger, le gouvernement prend aujourd’hui le risque de voir les policiers s’engager dans des mouvements de contestation à l’instar des manifestations de fin 2016 ! Le syndicat demande donc des actes et s'interroge : Comment les policiers pourraient‐ils encore s'investir totalement alors que l'heure de nuit est rémunérée à 0,97 euro de l’heure ? Comment les policiers accepteraient‐ils encore de voir supprimer leurs repos et cumuler des heures supplémentaires alors que plus de 22 millions d'heures sont actuellement en stock et qu'elles ne sont pas payées. Comment les policiers accepteraient-ils encore de faire des efforts alors que la prime OPJ (90 euros) n'est pas à la hauteur du travail fourni par les enquêteurs? Le syndicat critique aussi des équipements et matériels insuffisants et dépassés.

ALTERNATIVE Police CFDT exige du coup qu’un budget exceptionnel soit débloqué sans tarder afin de démontrer cette reconnaissance envers les Policiers par des actes concrets.