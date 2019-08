Avec les locations saisonnières, difficile de se loger à l'année à la Grande-Motte

Le poids de plus en plus important des locations saisonnières à la Grand-Motte réduit le nombre de logements disponibles pour des baux longs. Adeline et ses trois enfants ont dû quitter leur appartement il y a 3 mois pour laisser la place aux vacanciers, depuis, ils ne parviennent pas à se reloger.

"Ce que nous on paie au mois, en été ils le gagnent à la semaine", se désole Adeline. Forcément les propriétaires sont gagnants...mais nous qui sommes ici, qui habitons ici, qui avons nos enfants ici à l'école, c'est pas évident".

En trois mois, avec ses enfants, âgés de 4 à 12 ans, Adeline a vécu au camping, à l'hôtel, et même dans leur voiture. Ils sont sans domicile depuis qu'ils ont été expulsés de leur logement début juin à La Grande Motte. Elle occupait pourtant un petit appartement depuis septembre 2018, mais le propriétaire l'a récupéré à la fin du printemps pour le louer à des vacanciers.

Un cercle vicieux

Depuis, le quotidien d'Aline est rythmé par les recherches d'appartement. "J'ai frappé vraiment à toutes les portes : j'ai fait les agences immobilières, j'ai fait les particuliers...mais tout est loué à la semaine l'été, souffle la jeune femme. On ne m'ouvre pas les portes pour que je puisse avoir un toit, c'est vraiment très dur".

Elle a pu poser ses valises pour quelques semaines chez Roger, 67 ans, le temps de reprendre pieds. "C'est pas normal...ça me fait de la peine de voir ça, de vivre ça, se lamente le retraité. On tourne en rond. Et moi je peux pas la mettre dehors, j'aurais trop de chagrin, trop de peine...ce serait pas logique". Ils vivent pour l'instant à cinq dans la trentaine de mètre carrés que compte le logement de Roger. Les trois jeunes enfants d'Adeline vivent dans la chambre de Roger.

Sans adresse, impossible de trouver du travail pour la jeune femme, qui vient de décrocher un CAP de cuisine. "On me propose des postes en tant que second ou cheffe de cuisine. Mais je ne peux pas les accepter, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas d'adresse fixe. Sans adresse on ne peut pas avoir de contrat".

Pas un cas isolé

Avec un peu moins de 10.000 habitants à l'année, mais 100.000 l'été, La Grande Motte connaît des problématiques propres aux stations balnéaires. Une grande partie des habitations sont des résidences secondaires, et les autres logements sont souvent loués en baux courts illégaux.

Face aux phénomène, les pouvoirs publics sont démunis, car les moyens d'actions contre ces propriétaires sont peu nombreux. "Ce n'est pas une seule personne ou une seule institution qui peut s'attaquer à ce problème, c'est un enjeu global", détaille Claire Bohollo, la Directrice de la Maison des solidarités du Département, qui s'occupe entre autres d'aider les personnes défavorisées à se loger.

"Il faudrait agir sur tous les fronts. C'est à dire créer de l'offre locative, ce serait vraiment le meilleur moyen. Et puis en même temps il faudrait veiller à réguler les prix, parce que sur le littoral méditerranéen, les prix au mètre carré sont très élevés. Et après il y a un petit peu de contrôle : le bail il faut quand même qu'il soit légal, donc il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là aussi."

Malgré tout, Adeline n'envisage pas de quitter la ville, qu'elle a adopté il y a 1 an et demi. "Mes enfants se sont construits ici et ils continueront. Je ne veux pas les rechanger d'école. Ils resteront ici, ils y sont très bien".