Avec sa nouvelle antenne mobile, la police rochelaise mise sur la prévention

La Rochelle, France

Prévenir plutôt que réprimer : c'est le rôle de la nouvelle "antenne de police mobile" de La Rochelle. Un ancien minibus de la RTCR (la régie des bus rochelais), repeint aux couleurs de la police nationale et réaménagé. Sa mission : sillonner l'agglomération rochelaise, à la rencontre des habitants. Et répondre à toutes les questions qu'ils se posent sur la sécurité.

Inauguré hier midi sur le marché de Villeneuve-les-Salines, le minibus est en fonction depuis la mi-avril. Festivals, écoles, marchés... ce nouvel équipement, qui est une première en France, s'inscrit dans le cadre de la PSQ, la nouvelle police de sécurité du quotidien, dont le but est de renouer le contact avec les habitants, et au passage de redorer l'image de la police, ternie par des années de tout-répressif.

"Il ne faut pas avoir peur de la police"

"Tu as passé le permis piéton avec moi ?" Sur le marché de Villeneuve-les-Salines ce mercredi midi, le major Philippe Pricot est entouré d'enfants d'une dizaine d'années. Tous connaissent déjà ce policier, venu dans leur école alors qu'ils étaient en CE2.

"Vous continuez à appliquer les bons conseils qu'on vous a donnés ?" interroge Philippe Picot. "Oui" répondent en cœur les enfants. "L'autre jour, j'ai regardé dix fois avant de traverser la rue" assure une petite fille. Des enfants pas du tout impressionnés par l'uniforme. Normal, pour le major Pricot : "la première chose que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de nous, parce qu'on est là pour les protéger."

Donner une autre image de la police nationale, à l'écoute des gens au-delà de la seule répression : c'est l'ambition de ce minibus qui doit se balader à la rencontre des habitants. © Radio France - Julien Fleury

Un outil utile pour les interventions scolaires

Ses intervention en milieu scolaire, Philippe Picot les réalise désormais avec le nouveau minibus de la police. A l'intérieur, un écran, qui permet de diffuser 90 petits films de prévention, sur des thématiques très variées : la cyberdélinquance, le harcèlement scolaire, les vols à l'arraché...

Tamara, 24 ans, est chargée de guider les passants à l'intérieur du minibus. En service civique au commissariat, en attendant de pouvoir passer les concours de police, elle est très investie dans sa mission : "Souvent, les gens ne viennent pas au commissariat. Ils ont peur, ils se méfient. Et quand ils voient cette antenne mobile, ils s'approchent plus facilement."

Justement, Aïcha, habitante de Villeneuve-les-Salines originaire de Guinée-Conakry, s'approche, et s'installe confortablement dans le bus. Elle s'interroge sur les arnaques sur Internet : "ça m'est déjà arrivé. Un mail qui me dit que je peux poster de l'argent pour envoyer en Afrique. Et l'argent n'arrive jamais à destination. Après, tu n'as aucune solution pour retrouver ton argent. J'ai perdu 60 euros, puis 200 euros."

Une alternative à la sanction

Marchés, écoles, festivals... l'antenne de police mobile a déjà testé différents terrains d'intervention. Le minibus a même servi lors d'un contrôle routier. "Cela nous a permis de proposer des alternatives à la sanction" décrit Philippe Pricot qui dirige également la brigade moto de La Rochelle. "Quand les gens sont contrôlés en infraction, nous leur laissons le choix : soit la contravention, soit regarder une vidéo de prévention. Le choix est vite fait en général."

Les automobilistes en sont quittes pour un sermon marquant. "L'idée c'est que la fois suivante, plutôt que de décrocher leur téléphone au volant, ils se rappellent qu'ils ont eu de la chance." Philippe Pricot y croit, à la prévention. "La répression est nécessaire, mais la prévention permet aussi d'obtenir des résultats" en matière de sécurité routière.

Vous risquez donc de croiser prochainement ce minibus de la police, attendu ce week-end au festival Notes en vert de Périgny. La seule limite, ce sont les moyens : trouver des policiers disponibles pour monter à bord. Pas évident au vu des effectifs.