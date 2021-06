Avec son fusil, Il fait des cartons sur le brise vue de sa voisine à Montpellier

L'homme avait des fusils et des armes de poing ( illustration)

Un montpelliérain avait pris l'habitude de faire des cartons , comme à la fête foraine, sur le brise vue du balcon de sa voisine d'en face, derrière la gare de Montpellier, rue de l'aire, pas loin du tribunal de commerce .

Ce sont des voisins qui l'ont vu tirer depuis sa fenêtre lundi 21 juin en début de soirée. Lorsque les policiers ont sonné chez lui, il leur a ouvert et a reconnu qu'il s'exerçait au tir.

Il était en possession d'un véritable arsenal, pas moins de 12 armes longues, type fusil et 11 armes de poing, ainsi qu'une arbalète et des flèches. Des armes acquises légalement, cet homme de 55 ans a une licence dans un club de tir, sauf que là, il a un peu et même beaucoup confondu le centre de tir avec le balcon de sa voisine .

Les armes ont été mises sous scellée , il ne sera pas pas poursuivi pour leur détention mais pour mise en danger d'autrui.