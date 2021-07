"Avec un taux d'alcool à 0,5 g/l de sang le risque d'accident est multiplié par 2", le Général Arnaud Browaëys

Depuis le déconfinement la circulation est plus dense sur les routes et les accidents plus nombreux

Les chiffres de la sécurité routières sont inquiétants dans la région depuis le déconfinement les accidents se multiplient et le nombre de victimes augmente. Dans les Bouches-du-Rhône, 10 personnes ont perdu la vie au mois de juin, c'est le pire mois de juin depuis 8 ans dans le département et dans le Var déjà 5 personnes sont décédées sur les routes depuis le début des vacances scolaires. Les autorités rappellent qu'il est important de rester prudent sur les routes et quelques verres d'alcool peuvent avoir de lourdes conséquences.

Avec un taux d'alcool à 0,5 g/l de sang, on multiplie par deux le risque d'accident et pourtant jusqu'à 0,49 g/l on reste dans la tolérance qui n'entraîne pas de retrait de points, donc on voit bien que dès le premier verre on augmente de manière significative le risque d'accident - Général Arnaud Browaëys

Le nombre d'accidents qui repart à la hausse depuis le déconfinement et après une année marquée par une baisse historique notamment liée au confinement. Dans la région 4408 accidents et 229 décès ont été comptabilisés, une baisse de 24% du nombre de tués. Provence-Alpes Côte d'Azur a même été la troisième région qui a le plus contribué à la chute historique de la mortalité sur les routes de France au niveau national derrière l'Auvergne-Rhône Alpes et l'Occitanie.