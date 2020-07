Avenay-Val-d’Or : un nouvel incident au passage à niveau, un an jour pour jour après la collision mortelle

Un nouvel incident, sans gravité, s’est produit ce mercredi 15 juillet 2020 au passage à niveau d’Avenay-Val-d’Or dans la Marne. Il y a un an, jour pour jour, une femme et trois enfants perdaient la vie à cet endroit, après une collision entre un train et une voiture.

C’est un incident sans gravité mais il rappelle un drame qui a marqué les esprits. Ce mercredi 15 juillet, vers 10h, un tracteur viticole s’est retrouvé coincé à quelques centimètres de la voie ferrée au passage à niveau d’Avenay-Val-d’Or dans la Marne. La barrière est redescendue sur l’habitacle de l’engin alors que le conducteur voyait "un train arriver", a expliqué ce dernier à l’AFP.

"Un train est passé. La barrière s'est levée puis elle s'est brusquement rabaissée. J'ai fait marche arrière", explique le conducteur du tracteur, ajoutant qu’il allait faire une déposition auprès de la brigade de gendarmerie d’Epernay. La SNCF Grand Est confirme cet incident et précise qu’elle a envoyé une équipe sur place pour examiner l’installation.

Pour nous, cela commence à faire beaucoup

Cet incident survient un an jour pour jour après la mort d’une assistante maternelle de 37 ans, de son fils de 11 ans et de deux enfants qu’elle gardait, âgés de 1 et 3 ans. Sa voiture a été percutée par un train régional sur ce même passage à niveau, le 15 juillet 2019 un peu avant 10h.

Ce nouvel incident est survenu peu de temps après une cérémonie d’hommage explique Maître Gérard Chemla, avocat de deux des trois familles endeuillées par l'accident en juillet 2019. "C’est déjà une façon particulièrement inquiétante de commémorer l’anniversaire de cette tragédie puisque un an plus tard, un tracteur enjambeur a été pris par surprise par la chute d’une barrière, alors qu’un train semble-t-il arrivait, sans signe annonciateur. C’est-à-dire sans feux rouges, ni sonnerie, alors que la barrière venait de se rouvrir après le passage d’un train", explique maître Chemla.

"Pour nous, cela commence à faire beaucoup", dit-il, ajoutant qu’il avait alerté le procureur de la République de Reims. "Manifestement, les automatismes qu’on nous a toujours présentés comme fonctionnant sur les passages à niveau de façon implacable dysfonctionnent complètement. Il est clair que l’enquête va devoir rebondir dans des conditions très différentes à partir de maintenant", estime Gérard Chemla.

Les dysfonctionnements existent

"Tous les gens qui sont venus il y a un an voir les gendarmes et les journalistes pour leur expliquer qu’il y avait des dysfonctionnements n’étaient pas des doux farfelus qui racontaient n’importe quoi. Les dysfonctionnements existent. Le pire, c’est que ce mercredi matin, ça s’est passé sous l’œil des gendarmes puisqu’on était juste après la commémoration de l’accident. Il y a des témoins, il y a des gendarmes qui ont au moins vu en partie ce qui s’est passé. On ne va plus pouvoir nous dire que tout fonctionne bien. Clairement nous ne laisserons pas passer ce qui vient d’intervenir", dit maitre Gérard Chemla sur France Bleu Champagne Ardenne.

Après ce nouvel incident, la SNCF Grand Est explique qu’elle a fait passer un train au ralenti au passage à niveau d’Avenay-Val-d’Or. Selon l’entreprise ferroviaire, les signaux lumineux et les barrières se sont enclenchées au passage du train. Les premières constatations ce mercredi n’ont donc pas permis de révéler un dysfonctionnement.

C’est justement tout l’enjeu de l’enquête pour homicide involontaire ouverte il y a un an, déterminer s'il y a eu ou non une défaillance au passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or. Les familles de victimes ne veulent pas que la responsabilité de la SNCF ne soit écartée et demandent que soient pris en compte les nombreux témoignages pointant les défaillances de ce passage à niveau. Selon elles, les gendarmes chargés de l'enquête en auraient recueilli plus d'une quinzaine ainsi qu'une dizaine de signalements relevant des dysfonctionnements de l'équipement.