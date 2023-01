Avesnes-sur-Helpe : Une maison menace de s'effondrer, le maire va porter plainte contre le propriétaire

C'est un voisin qui a donné l'alerte ce dimanche matin après avoir entendu un bruit sourd pendant la nuit. "Une partie du 2e étage d'une maison de la rue de Mons s'est effondrée et est tombée sur le premier étage… Par chance, il n'y avait personne à l'intérieur, explique la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe Corinne Simon, sur place aujourd'hui. Les voisins nous ont dit qu'ils avaient entendu des bruits d'éboulements, et qu'ils avaient cru à un tremblement de terre. Et ce matin, ils ont vu que les murs avaient bougé et qu'il y avait des tuiles par terre."

Le maire Sébastien Seguin, prévenu par les voisins, appellent rapidement les secours qui constatent un risque avéré d'effondrement. "On a pris alors la décision d'évacuer les deux maisons mitoyennes et les trois d'en face par précaution. Sur les treize personnes, dont beaucoup sont des personnes âgées, certaines ont pu aller chez des proches et on a relogé les autres à l'hôtel", détaille le maire.

Treize personnes relogées, quatre commerces fermés

Dans l'attente du passage d'un expert lundi matin, qui décidera s'il faut démolir la maison ou la rénover, les treize voisins ne peuvent pas rentrer chez eux et les quatre commerces de la rue ne pourront pas ouvrir. "La rue est bouclée et interdite à la circulation et les personnes concernées ne pourront revenir dans leur logement qu'une fois qu'on sera bien certain qu'il n'y a plus aucun risque pour elles", continue la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe.

Le maire porte plainte contre le propriétaire de la maison

Au delà du coût financier que le risque d'effondrement représente, avec le déplacement des services de secours ce dimanche, le relogement des habitants et la convocation d'un expert lundi matin, le maire Sébastien Seguin regrette avant tout le risque qu'a fait courir le propriétaire à ses voisins.

Selon lui, le propriétaire n'avait pas fait de travaux dans la maison depuis une vingtaine d'années malgré les nombreux courriers envoyés par la mairie pour le rappeler à l'ordre. Le maire annonce donc porter plainte auprès du procureur ce lundi matin.

De son côté, Corinne Simon rappelle les propriétaires à leur responsabilité, notamment ceux qui ont des locataires : "Il faut que les locataires puissent vivre convenablement et sans risque et donc que les propriétaires fassent les travaux nécessaires, autrement ils mettent en jeu leur responsabilité civile et pénale. Surtout en ce moment, avec les fortes pluies et les vents forts dans la région, il faut faire attention et vérifier que tout va bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable, on peut se rassurer en se disant que personne n'a été blessé mais imaginez s'il y avait eu un locataire à l'intérieur… La situation aurait été dramatique."