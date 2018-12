Aveux de Jonathann : "Je suis soulagée", dit la mère d'Alexia

Besançon

Un moment fort en émotion, et une épreuve aussi. Comme le pressentait l'avocat de la défense, Me Randall Schwerdorffer, c'est la confrontation de son client Jonathann Daval avec sa belle-mère Isabelle Fouillot, la maman d'Alexia, qui a fait pencher la balance du côté de la vérité en provoquant les aveux de Jonathann.

Qu'il se libère de ce carcan de déni" - Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia

Pour cette confrontation, cette dernière avait apporté une photo d'Alexia avec Happy, son chat préféré. "C'est ce qui a permis de déclencher la vérité", a expliqué la mère d'Alexia, la gorge nouée par l'émotion. "C'est pas facile, ça a été une épreuve de rencontrer un an après de visu Jonathann. On a insisté sur le fait qu'on l'a aimé pendant dix ans, que c'était notre fils, et qu'il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni dans lequel il était", détaille encore Isabelle Fouillot.

"Les accusations contre Stéphanie et Grégory [la soeur d'Alexia et son mari, ndlr] étaient tellement odieuses. On se bat depuis un an contre des monstruosités, des mensonges invraisemblables. Et là, il dit la vérité ! Je suis soulagée, surtout", conclut la maman d'Alexia Daval.

Jonathann Daval avait signalé la disparition de son épouse fin octobre 2017. Son corps partiellement brûlé avait été retrouvé deux jours plus tard en forêt d'Esmoulins, non loin du domicile du couple à Gray-la-Ville.