Aveyron : appel à témoins pour retrouver un adolescent de 16 ans

Un adolescent de 16 ans est recherché dans l'Aveyron, dans le secteur d'Onet-le-Château. Les policiers lancent un appel à témoins pour tenter de le retrouver. L'adolescent serait en fugue depuis lundi après-midi selon les forces de l'ordre. Il mesure entre 1m60 et 1m65, a les cheveux rasés, et les yeux bleus. Il portait un sweat bleu, et un jogging noir au moment de sa disparition.

Si vous disposez d'informations, vous êtes appelés à contacter la police de Rodez en composant le 17, ou le 05 81 37 21 50.