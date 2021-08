Aveyron : désormais un stage de sensibilisation à l'environnement pour les "pollueurs"

Le procureur de la République de Rodez, l'Office français de la biodiversité, et le CPIE Aveyron viennent de mettre en place un stage de sensibilisation à l'environnement et aux atteintes faites à la biodiversité pour les auteurs d'infractions au code de l'environnement.

La convention a été signée avec l'OFB, la CPIE, et le procureur général, Jean-Marie Beney qui était en déplacement à Rodez vendredi, et le procureur de la République.

C'est un stage d'un nouveau genre qui vient d'être mis en place par le parquet de Rodez. Le procureur de la République vient de signer ce vendredi 23 juillet une convention avec l'Office français de la biodiversité et le CPIE Aveyron pour la création d'un stage de sensibilisation à l'environnement et aux atteintes faites à la biodiversité. Ça fessait un an que le parquet en lien avec l'OFB et le CPIE travaillaient à la création de ce stage.

"Une sanction éducative"

"Il servira comme alternative à la poursuite devant le tribunal ou comme peine complémentaire, explique le procureur de la République de Rodez, Olivier Naboulet. Il nous manquait cet outil là. Jusqu'à présent, nous étions plus sur des sanctions financières. Je voulais une réponse qui soit une réponse de peine mais aussi une sanction éducative."

Il prévoit environ un stage par trimestre réunissant entre 6 et 12 participants. Il durera six heures et sera dispensé par l'OFB et le CPIE. Le matin sera consacré à l'apprentissage théorique et l'après-midi les cas pratiques sur le terrain.

Eviter les récidives

L'objectif de ce stage est de mieux faire comprendre aux auteurs d'atteintes à l'environnement pourquoi ils ont été condamnés. "Souvent les infractions ne sont pas intentionnelles, reconnait Jean-Luc Laures le chef des services départementaux de l'Office Français de la Biodiversité en Aveyron. Quand ils pétitionnent une plante protégée, quand ils détruisent un habitat, quand ils font un acte qui abîme la biodiversité, ils ne sont pas forcément au courant. C'est pour cela que la pédagogie est importante. Il faut sensibiliser pour éviter qu'il n'y ait de nouveau une infraction".

Le parquet de Rodez n'est pas le seul à avoir installé un stage de sensibilisation à l'environnement, le parquet de Castres vient également d'en créer un.