Aveyron : deux enfants en vacances dégradent 24 tombes dans le cimetière de Flagnac

24 tombes du cimetière du village aveyronnais de Flagnac dans la vallée du Lot ont été dégradées. Deux enfants de 10 et 12 ans ont avoué les faits. Le village est sous le choc.

Les habitants de Flagnac découvrent l’ampleur des dégâts dans le cimetière de ce village paisible de l’Aveyron, à quelques kilomètres de Decazeville. Ils ramassent des morceaux de vase éparpillés, des plaques commémoratives renversées, des vases brisés sur le caveau de famille. 24 tombes ont été dégradées. Les auteurs des faits sont deux enfants de 10 et 12 ans.

Jeux d’enfants en vacances

« Des voisins du cimetière ont aperçu un homme et deux enfants qui ramassaient les objets cassés éparpillés dans le cimetière », raconte le maire du village Pierre Tieulié. « Un peu plus tard, je reçois l’appel d’un habitant, le grand père d’un des enfants qui m’annonce que sa petite fille de 12 ans en vacances et un enfant de 10 ans qui habite le village sont les auteurs des dégradations. » Les deux enfants accompagnés de leurs parents ont reconnu les faits. "Un jeux bête, sans aucune connotations religieuses ou sataniques" précise le maire.

Une poubelle remplis d'objets funéraires détruits dans le cimetière de Flagnac - @ Maire Flagnac

Des boules lancées contre les tombes

En bas du cimetière, une caisse remplie d’objets funéraires brisés. Les enfants ont utilisés des boules placées sur la stèle d’un passionné de pétanque pour détruite des tombes environnantes. Le maire du village va déposer plainte , et va informer les familles parfois lointaines pour qu'elles viennent constater les dégâts sur les tombes de leurs proches et obtenir réparation.

Fin Juin déjà , des objets funéraires avaient été déplacés dans le cimetière du village. Les auteurs présumés des faits seraient d’autres enfants désœuvrés « qui ne mesurent pas la gravité de ce non-respect des défunts » constate le maire de Flagnac.