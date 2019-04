Aveyron : ils se faisaient livrer leur cocaïne par La Poste

Six Aveyronnais ont été interpellés lundi 8 avril pour avoir participé à du trafic de cocaïne provenant des Caraïbes. Une drogue livrée par La Poste à Albi et dans ses environs.

Albi, France

La méthode était simple : se faire livrer de la cocaïne depuis l'île de Saint-Martin (Caraïbes) via La Poste. Mais six personnes se sont fait prendre la main dans le sac, lundi 8 avril.

1.7 kg intercepté en décembre

C'est suite à l'interception de deux colis en décembre 2018, 1kg et 700g en provenance de Saint-Martin et à destination d'une adresse albigeoise qu'un dispositif de livraison surveillé est mis en place.

Au fil des mois, les autorités identifient les commanditaires et les destinataires des colis interceptés en décembre, de repérer des transferts d'argent entre les deux villes à 6.600 km de distance.

La drogue saisie en décembre 2018 - Police d'Albi

Personne n'est venu chercher le colis

Fin mars, deux nouveaux colis partent de Saint-Martin. L'un d'entre eux, contenant 500 g de cocaïne, arrive dans le Tarn le 8 avril, mais personne ne vient le récupérer auprès du livreur.

Les autorités passent dans la même journée à l'action et perquisitionnent les domiciles de six personnes majeures qui habitent Albi et les environs.

Elles mettent la main sur 3.4 kg de produits de coupe, 14.000 euros en coupure, un matériel de pesée et de conditionnement et des emballages.

le "butin" amassé par les policiers en avril 2018 - Police d'Albi

Sur les six personnes interpellées, deux ont été laissées libres, deux autres ont été déférées mercredi, mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Enfin les deux derniers, poursuivis pour être responsables et commanditaires de ces importations ont été déférés ce vendredi 12 avril, mis en examen et écroués.