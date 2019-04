Aveyron : l'enseignant qui avait ligoté des élèves condamné en correctionnelle

Rodez, France

Entre le 1er septembre et le 6 octobre 2017 (selon Centre Presse qui avait révélé le procès), un enseignant quinquagénaire avait bâillonné et attaché un élève turbulent, ligoté un autre pour qu'il ne se ronge pas les ongles. L'instituteur qui officiait dans une maternelle de Rodez avait fini par se dénoncer et plus tard, des personnels ont raconté qu'il lui était arrivé de pousser des élèves dans le bassin d'une piscine...

Le suivi médical des enseignants posé pendant le procès

Lors du procès en décembre dernier, l'homme âgé de 52 ans s'est excusé et a reconnu avoir des difficultés psychiatriques. Le procureur avait alors demandé une peine de 500 euros d'amende et l'interdiction d'enseigner.

Ce mardi, le tribunal correctionnel de Rodez l'a condamné pour violence et actes humiliants. Il écope de 500 euros d'amende avec sursis et interdiction d'exercer une activité en contact avec des enfants. Me Elian Gaudy, son avocat, juge la peine "clémente" mais pour lui cette affaire soulève d'autres questions notamment concernant la gestion par l'Education nationale de ses agents. Il l'avait fait valoir dans sa plaidoirie.

"Dans le privé des salariés sont à minima vu chaque deux ans par la médecine du travail. Et là, c'était un enseignant qui avait de gros problèmes psychologiques, des problèmes dépressifs, qui avaient générés des arrêts de travail et en peu plus de 20 ans de métier il n'avait jamais été examiné par un médecin. Y compris pour lui, c'était préoccupant parce que probablement qu'examiné régulièrement par un médecin du travail il n'aurait pas été mis dans cette situation. Les employeurs ont une obligation de sécurité et de santé et là, l'Education Nationale ne se préoccupe pas de l'état de santé de son personnel. C'est à la fois dangereux pour les enfants qui sont sous leur responsabilité et pour les enseignants eux-mêmes." Me Elian Gaudy

Depuis le procès, l'enseignant est suivi par un psychiatre et un psychologue notamment pour des troubles bipolaires et névrotiques. Il est en arrêt maladie depuis la révélation de ses actes.