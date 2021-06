L’impressionnant incendie d’un entrepôt Bigmat, 3500 m2 détruits à Millau dans l'Aveyron

L’incendie s’est déclaré vers minuit et demi ce lundi 7 juin dans un entrepôt de bois et matériaux en plein centre de Millau (Aveyron). Le feu menaçait les maisons environnantes, 25 personnes ont été relogées.

Des habitants paniqués au milieu des fumées, l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit de ce lundi 7 juin vers minuit et demi s’est transformé en brasier. Il a entièrement détruit les 3.500m2 d’entrepôts du magasin de matériaux Bigmat, en plein centre-ville de Millau, avenue Jean Jaurès. Il n’y a pas eu de blessés mais de gros dégâts sont à déplorer.

Le feu menace les habitations voisines

Au plus fort de l’incendie, 72 pompiers venus de toutes les casernes de la région ont lutté contre les flammes. Avec des lances incendies et deux grandes échelles, et guidés par un drone qui survolait le sinistre, les pompiers ont empêché les flammes de se propager dans les commerces et dans les habitations environnantes.

Les pompiers tentent de lutter contre les flammes avec la grande échelle - SDIS 12

Les façades des habitations voisines ont été léchées par les flammes, mais finalement épargnées par l’incendie. 25 habitants évacués ont été relogés par la mairie, indique le SDIS 12. Certains ont passé la nuit à l’hôtel.

Les pompiers de l'Aveyron devant le brasier qui ravage l'entrepôt Bigmat de Millau - SDIS 12

18 salariés au chômage technique

On ne connait pas l’origine de l’incendie dans cet entrepôt centenaire de bois et matériaux. Les 18 salariés vont être mis au chômage technique indique la direction de Bigmat.