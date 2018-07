Un incendie a ravagé cette nuit le Bowling du Rouergue à Onet-le-Chateau. Le feu a pris aux alentour trois heures du matin et a détruit 80 % de l'établissement en quelques heures.

Aveyron, France

L'incendie a nécessité la mobilisation d'une soixantaine de pompiers venu de Rodez et de ses environs. Les causes du sinistre sont encore inconnues ce midi mais les dégâts sont considérables : selon les gérants, interrogés par Centre Presse, le feu serait parti des cuisines vers trois heures du matin, et le bâtiment est détruit à 80%. Seul l'hôtel voisin a pu être épargné. Par chance, il n'y a pas de blessé.

Le bowling du Rouergue, une institution de la nuit en Aveyron.

Un lieu d'animation : les aveyronnais étaient nombreux à s'y rendre pour se restaurer, jouer au bowling ou tout simplement boire un verre. Il affichait souvent complet les soirs de week-end. Le gérant, Gilbert Bastide, aimait afficher fièrement le nom des célébrités passées par le bowling. C'est ici par exemple qu'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, avait passé sa dernière soirée en tant que candidat.

Loi des séries dans le milieu de la nuit aveyronnaise

Le Bowling du Rouergue a été victime de menaces en 2016 : la devanture de l'établissement a été criblée de balles en pleine nuit. Plus de cinquante impacts avait été relevés sur la façade. l'enquête n'avait pas permis de retrouver les coupables.

Le mois dernier, c'est un autre lieu de la nuit ruthénoise, situé à peine quelques mètres, qui était ciblé. Deux bonbonnes de gaz reliés à un bidon d'essence avait été déposées devant l'entrée de la boîte de nuit "le Privilège". Enfin samedi soir, la discothèque Le Pacha a subi quelques dégâts à cause d'un incendie qui s'est déclaré dans un bâtiment voisin.