Les gendarmes de l'Aveyron mettent fin à un important trafic de stupéfiants dans le bassin espalionnais

Le vendredi 9 avril, la gendarmerie d'Espalion a procédé à l'interpellation de plusieurs personnes impliquées dans un important trafic de stupéfiants dans le bassin espalionnais, ainsi qu'aux auditions de plusieurs consommateurs résidant dans le Nord-Aveyron.

Deux personnes incarcérées

Après une enquête de plusieurs mois, les gendarmes ont saisi plusieurs dizaines de grammes d'héroïne, plusieurs grammes de cocaïne et de résine de cannabis, mais également des milliers d'euros ainsi qu'un véhicule acquis avec l'argent du trafic. Les principaux protagonistes de ce trafic, après 96 heures de garde-à-vue, ont été présentés à la justice et ont fait l'objet, pour deux d'entre eux, d'une incarcération, et pour le dernier, d'un placement sous contrôle judiciaire.

Cette opération aura nécessité la mobilisation de plusieurs dizaines de gendarmes, principalement de la compagnie de gendarmerie départementale de Rodez, renforcée par des militaires de plusieurs unités du groupement de l'Aveyron et de la région d'Occitanie.