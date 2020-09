Aveyron : un choc frontal fait un mort près de Rodez

Les origines de l'accident ne sont pas encore connues mais il est certain que l'accident a été violent. Ce matin aux alentours de 10 heures, une voiture en a percuté une autre sur la D994, à Mayran. Le choc est frontal et alors que le premier véhicule reste sur la voie, l'autre part en tonneaux et finit sa course sur le bord de la route.

Un mort et une blessée léger

À l'intérieur de la première voiture, un homme de 90 ans n'a pas survécu au choc. L'autre victime est une femme de 20 ans, qui s'est plaint auprès des pompiers sur place de douleurs au dos. Elle a été transportée au Centre Hospitalier de Rodez.

L'ouverture d'une enquête devrait permettre aux forces de l'ordre de comprendre comment les deux véhicules ont pu se retrouver face à face sur la chausée.