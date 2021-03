Un grave accident de la route s'est produit ce mardi après-midi sur la N88, commune de Laissac à l'est de Rodez (Aveyron). Un camping-car et une voiture se sont percutés, une personne est grièvement blessée. La route est toujours coupée dans les deux sens ce mardi.

Grave accident sur la N88 entre Rodez et l'A75, la nationale coupée en Aveyron

Un camping-car et une voiture se sont percutés ce mardi après-midi sur la RN88 au niveau de l'échangeur de Laissac, sous un pont. Un des deux véhicules a franchi le terre-plein central et est rentré en collision avec l'autre. Les gendarmes ont été appelés vers 15h50. À l'intérieur du camping-car, deux personnes blessées. Plus critique, le septuagénaire à bord de l'autre véhicule est de son côté grièvement touché. Il a été héliporté vers l'hôpital de Rodez.

Circulation bloquée

La RN88 reste pour l'instant bloquée à cause des nombreux gravats et de la présence du camping-car sur la chaussée. Des déviations sont mises en place dans les deux sens de circulation. Selon les gendarmes, la route principale pourrait encore rester coupée une bonne partie de la soirée.